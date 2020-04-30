2020-04-30T01:32:15+03:00
Звезды

В Мурманской области пять зданий стали объектами культурного наследия

Четыре дома находятся в Мурманске и один – в Мончегорске
Наталья ЛОБАНОВА
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Здания обзавелись почетным статусом. Фото: правительство МОЗдания обзавелись почетным статусом. Фото: правительство МО
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Почетным статусом теперь могут похвастаться еще пять домов в Заполярье. Так, в Мурманске объектами культурного наследия регионального значения стали: здание казначейства (дом № 14/2 на проспекте Кирова), здание областного суда (дом № 3а на улице Пушкинской), здание склада на улице Траловой, 19 и здание отдела кадров Мурманского морского пароходства (дом № 6 на улице Володарского). Также обзавелся новым званием жилой дом в Мончегорске, который находится на улице Металлургов, 11.

Распоряжение о признании этих объектов архитектурными памятниками подписал министр культуры Мурманской области Евгений Гоман. К слову, с новым званием появилась и повышенная ответственность.

- На территории памятников культуры запрещается мусорить, размещать рекламные конструкции и вывески, а также проводить там строительные и земляные работы, - сообщается в официальном документе.

Напомним: в феврале стал объектом культурного наследия бывший «Гастроном» на проспекте Ленина в Мурманске. Такой же статус получило здание областного УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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