2020-04-29T17:15:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом: ресурсникам настойчиво рекомендовали не отключать блага цивилизации юридическим лицам-должникам

До недавних пор такая просьба распространялась только на граждан
Елена МОЛОДЦОВА
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Юрлиц защитил от ресурсников.Юрлиц защитил от ресурсников.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Коронавирус ударил больно не только по здоровью жителей заполярного края, но и по их кошелькам. Увы, в сложившейся ситуации не все могут позволить себе оплатить коммунальные платежи. Правительство региона еще в начале эпидемии запретило ресурсоснабжающим организациям отключать блага цивилизации северянам, оказавшимся заложниками ситуации. На юридических лиц эта рекомендация не распространялась, и, видимо, зря.

- Боль предпринимателей – агрессивная политика одной из ресурсоснабжающих компаний. Несмотря на то, что сейчас не рабочие дни не только шлет письма-угрозы своим получателям услуг, но и фактически отключает от электроэнергии объекты, что ведет к прямым убыткам и порче товара и имущества. Прошу посодействовать в решение этой проблемы, - сообщила уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области Елена Тихонова.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил в столь непростое для всех время настойчиво порекомендовать ресурсникам не отключать больше бизнесу блага цивилизации и обеспечить бесперебойную работу предприятий. Тем более, что в случае необходимости власти готовы будут помочь им финансово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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