Мончегорский рецидивист за четыре месяца на свободе совершил шесть преступлений

29 Апр 2020 2020-04-29T15:24:36+03:00

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Только-только житель Мончегорска успел выйти на свободу из мест не столь отдаленных, как тут же натворил массу ужасных дел. Всего – шесть преступлений, за которые впоследствии его снова ждала исправительная колония.

Покинув исправительное учреждение в феврале прошлого года, в марте он уже накинулся с кулаками на собутыльника, после чего тот упал, получил черепно-мозговую травму и погиб. В апреле, будучи опять же подшофе, 43-летний мужчина после ссоры со знакомым огрел его палкой по телу, сломав северянину большеберцовую кость.

В мае его преступления продолжились. Злоумышленник вскрыл припаркованный автомобиль и утащил из него навигатор и видеорегистратор. А потом совершил два грабежа, открыто умыкнув у своих знакомых мобильные телефоны. Незаконные выходки местного жителя закончились, когда его, наконец-таки, задержали полицейские.

- На мужчину завели уголовные дела по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности», части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», части 1 статьи 161 за два эпизода грабежа, части 2 статьи 158 «Кража» и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия». На судебном заседании мончегорец признал свою вину, - сообщили в прокуратуре Мончегорска.

Мончегорский городской суд приговорил мужчину к 7 с половиной годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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