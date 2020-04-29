В Мурманске появился на свет олененок с сердечком на лбу

29 Апр 2020 2020-04-29T14:43:17+03:00

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В мурманской конюшне на улице Малая Ручьевая родился маленький «бемби» - северный олененок Свен. Такое шведское имя малышу дали в честь рогатого персонажа из известного мультфильма «Холодное сердце». Пополнение в семействе было приятным, и даже вполне ожидаемым.

- Олененок родился утром 26 апреля, прямо перед кормлением животных. Мы предполагали, что Хельга, его мать, беременна, так как приехала она к нам из хозяйства в Ловозерском районе, где олени содержатся небольшим стадом. Малыш здоров, активен и любознателен. Рады, что у него получился интересный окрас. Обычно телята карибу рождаются черненькими, а наш - серебристо-серый с белым пятнышком на лбу в виде сердечка. Одну из наших самок оленей зовут Эльза, как принцессу из «Холодного сердца», поэтому и малышу дали имя Свен, чтобы соблюсти традиции, - поделилась с «КП» радостным известием администратор мурманской физкультурно-оздоровительной организации «Здоровый город» Елена Ласковец.

Напомним: в Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень. Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном.

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ИСТОЧНИК KP.RU