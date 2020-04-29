2020-04-29T12:58:26+03:00
Общество

Когда в Мурманске начнется весна

Арктическая прохлада наконец-то отступит
Наталья ЛОБАНОВА
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Северяне без весны не останутся. Фото: Олег ФилонокСеверяне без весны не останутся. Фото: Олег Филонок
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Весна, которую жители Мурманской области с нетерпением ждут, все никак не хочет наступать. В последние апрельские дни она полноправной хозяйкой в Заполярье еще не станет, но дело к тому идет.

- Захвативший нашу область арктический воздух не спешит сдавать свои позиции. В ближайшие дни он продолжит царствовать у нас: местами пройдут кратковременные ливневые осадки в виде снега и крупы, а дневная температура едва будет переваливать в плюс, - отмечают в паблике «Погода в Мурманске» в соцсетях.

Однако ветру и снегу все же придется подвинуться, уступая места теплым денькам. Непогода должна собрать чемоданы и уйти к началу мая.

- Второго мая антициклон над центром Европейской части России и циклон над Скандинавией, наконец-то, начнут вытягивать более теплую воздушную массу в наши широты. Температура неплохо повысится: ночные минусы станут эпизодическими, а дневная температура подскачет до +6. То есть можно сказать, что продолжится нормальная метеорологическая весна, - сообщают синоптики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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