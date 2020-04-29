2020-04-29T11:51:33+03:00
Происшествия

Жители Териберки из-за обрыва линии электропередач остались без света

Аварию в скором времени должны устранить
Наталья ЛОБАНОВА
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Жители поморского села остались без благ современности.Жители поморского села остались без благ современности.Фото: Алексей ФОКИН
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Сидеть без света – такое себе развлечение, особенно на самоизоляции. Чаю не попить, телевизор не включить, поесть не приготовить. Вот и жители Териберки с утра 29 апреля остались без таких нужных благ цивилизации.

- Внимание! Аварийное отключение электричества на правобережной части в Териберке произошло из-за повреждения несущей опоры на высоковольтной линии электропередач. Выезд аварийной бригады планируется на 13.00. Учитывая состояние дороги, специалисты-энергетики прибудут в поморское село на снегоходах совместно с сотрудниками МЧС, - сообщили в официальном сообществе сельского поселения в соцсетях.

Придется северянам подождать, пока проблему не исправят. Хорошо хоть, что сейчас не полярная ночь и на улице почти все время светло.

Напомним: в Териберке из-за шторма ушли ко дну два рыболовецких судна. Рыбаки недоглядели за своим имуществом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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