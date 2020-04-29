Жители Териберки из-за обрыва линии электропередач остались без света

29 Апр 2020 2020-04-29T11:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Сидеть без света – такое себе развлечение, особенно на самоизоляции. Чаю не попить, телевизор не включить, поесть не приготовить. Вот и жители Териберки с утра 29 апреля остались без таких нужных благ цивилизации.

- Внимание! Аварийное отключение электричества на правобережной части в Териберке произошло из-за повреждения несущей опоры на высоковольтной линии электропередач. Выезд аварийной бригады планируется на 13.00. Учитывая состояние дороги, специалисты-энергетики прибудут в поморское село на снегоходах совместно с сотрудниками МЧС, - сообщили в официальном сообществе сельского поселения в соцсетях.

Придется северянам подождать, пока проблему не исправят. Хорошо хоть, что сейчас не полярная ночь и на улице почти все время светло.

Напомним: в Териберке из-за шторма ушли ко дну два рыболовецких судна. Рыбаки недоглядели за своим имуществом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Снежногорске кошка залезла в электрощитовую и оставила без света 609 человек. Судьба пушистой проказницы не известна (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU