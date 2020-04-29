Tele2 построила виртуальный дом с развлечениями

29 Апр 2020 2020-04-29T11:22:05+03:00

Настоящий дом со всем необходимым построили для людей на самоизоляции.

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Что почитать, чем заняться – частота запросов про досуг в поисковиках в апреле выросла, как цены на имбирь с лимоном. Больше не придется тонуть в море информации. Приходите в «Дом по другим правилам» Tele2. Здесь найдете виртуальный концертный зал, бар и ресторан, тренажерку и мастерскую с занятиями на любой вкус и даже бассейн с террасой. Чтобы сходить в гости, понадобится только стабильный интернет. Прогуляемся по дому вместе?

Гараж (музыкальная площадка)

Просторное место, где удобно проводить уютные «квартирники» и шумные концерты. Именно здесь в первые майские выходные пройдет масштабное новоселье с участием известных музыкантов.

Сейчас в гараже можно посмотреть трансляцию из лагеря хип-хоп культуры Red Bull BC ONE Camp или заглянуть на национальный чемпионат по уличным танцам.

А вскоре тут пройдут живые концерты известных рокеров, диджеев и композиторов, молодых московских групп. Поклонники комедийного жанра смогут посетить концерты лучших российских Stand Up-клубов.

Следите за расписанием

Тренажерный зал

Выходим из самоизоляции стройными и подтянутыми. В виртуальном доме для этого есть свой тренажерный зал.

Можно выбрать функциональные тренировки от тренеров фитнес-клуба будущего KOMETA Black – отличный способ не только сохранить на самоизоляции форму, но и усовершенствовать ее. Для тех, кто хочет развить в себе навыки пластичности и гибкости – тренировки по стретчингу и йоге. Каждая тренировка проходит в прямом эфире, но если вы на нее не попали – не беда, записи всех тренировок доступны и после окончания класса.

Здесь же вдохновляйтесь историями экстремальных спортсменов в документальных фильмах от Red Bull.

Не пропустите занятия, следите за расписанием.

Онлайн-бар

Тут все ясно. Включайтесь, знакомьтесь, общайтесь.

Каждую пятницу и субботу в онлайн-доме встречаются бармен и DJ, чтобы создать атмосферу привычного бара. Каждый эфир тематический. На одном из них вы научитесь, например, готовить коктейли для мексиканского праздника Синко де Майо.

Научат создавать авторские коктейли бармены из лучших ресторанов Москвы и Петербурга, например, в эту пятницу пройдут мастер-класс от шеф-бармена El Copitas. Заведение входит в рейтинг пятидесяти лучших баров мира.

Коктейли будут сопровождать беседы с популярными блогерами и миксы от известных представителей российского DJ-комьюнити.

Чтобы попасть сюда, придется зарегистрироваться и подтвердить, что вам 18+. Все как в реальной жизни.

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На схеме дома видно, что его создатели предусмотерли все, чего так не хватает сегодня северянам.

Кухня

На кухне вас ждут мастер-классы от шеф-поваров самых модных ресторанов Москвы, например, от «Горыныча» и «Уголька». Шефы будут готовить в прямом эфире завтраки и ужины, как в ресторанах, но из привычных нам ингредиентов.

Уже сейчас доступны рецепты десертов от шеф-поваров ресторана «Северяне» Георгия Трояна и Елены Набиуллиной. Они приготовили фондан и панакоту на йогурте. И вы сможете.

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Лекторий

Здесь можно будет научиться как жизненно важным, так и просто увлекательным вещам. Например, рисовать автопортрет с нуля за час. Занятие проведет автор обложки литературного номера журнала Esquire Маша Янковская. Будут живые лекции по финансам, по основам уборки дома, мобильной фотосъемки и многое другое.

Доступны здесь эксклюзивные экскурсии по Государственному Эрмитажу, лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка».

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Гостиная и бассеин

Места для общения. В гостиную можно пригласить любимого человека на романтическое рандеву или собрать друзей на вечеринку. Есть специальные опции, позволяющие отправить приглашения в любые соцсети.

В бассейне можно представить себя на шезлонге и пообщаться с помощью чата на любые темы с другими отдыхающими. Здесь люди смогут встречаться, общаться, заводить новые знакомства.

Хозяйка дома

Сориентироваться во всем многообразии мероприятий, которые будут проходить в «Доме по другим правилам», гостям поможет его прекрасная хозяйка Миа – искусственный интеллект, который после короткого теста составит для каждого желающего индивидуальную программу онлайн-развлечений на неделю в соответствии с его личными интересами и графиком свободного времени.

Комната для абонентов Tele2

Для абонентов Tele2 в доме действует программа лояльности «Больше». Например, клиент оператора может получить скидку 3000 рублей на обучающие курсы в онлайн-школе английского языка SkyEng.

Другие правила

На платформе не нужно в обязательном порядке регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является. Сколько вам лет, спросят только при походе в бар или в бассейн. Все-таки там выпивают, хоть и онлайн.

Теперь легче ответить на вопрос: сегодня к тебе или ко мне? Идем в «Дом по другим правилам» Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU