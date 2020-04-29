2020-04-29T11:08:04+03:00
Общество

В Мурманской области в два раза увеличился спрос на вахтовиков

Больше всего пользуются спросом рабочие и строители
Наталья ЛОБАНОВА
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Таким работникам предлагают зарплату в около 85 тысяч рублей.Таким работникам предлагают зарплату в около 85 тысяч рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Как известно, в Мурманскую область многие приезжают чтобы подзаработать на вахте. Сейчас это стало еще более актуально, так как злосчастный коронавирус пустил по откос массу «синих воротничков», в частности в Белокаменке. Рабочая сила в Заполярье теперь требуется как никогда.

- Число вакансий с вахтой, размещенных с января по апрель этого года в Мурманской области, увеличилось на 104% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Наибольшим спросом у работодателей пользуются представители рабочих профессий (59% от всех предложений вахтовой работы) и строители (31%). Так же в Мурманской области востребованы машинисты, электрогазосварщики, дорожные рабочие, инженеры, мастера, техники-механики, токари, геодезисты, маляры-штукатуры и другие, - сообщают в пресс-службе компании по поиску работы HeadHunter.

В основном вахтовиков активно ищут компании из отраслей металлургии и металлообработки (30%), тяжелого машиностроения (27%), строительства, эксплуатации и проектирования (20%), услуг для бизнеса (13%).

Средняя зарплата, которую можно получить на вахте в Мурманской области - 85 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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