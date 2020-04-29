В Мурманской области в два раза увеличился спрос на вахтовиков

29 Апр 2020 2020-04-29T11:08:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Как известно, в Мурманскую область многие приезжают чтобы подзаработать на вахте. Сейчас это стало еще более актуально, так как злосчастный коронавирус пустил по откос массу «синих воротничков», в частности в Белокаменке. Рабочая сила в Заполярье теперь требуется как никогда.

- Число вакансий с вахтой, размещенных с января по апрель этого года в Мурманской области, увеличилось на 104% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Наибольшим спросом у работодателей пользуются представители рабочих профессий (59% от всех предложений вахтовой работы) и строители (31%). Так же в Мурманской области востребованы машинисты, электрогазосварщики, дорожные рабочие, инженеры, мастера, техники-механики, токари, геодезисты, маляры-штукатуры и другие, - сообщают в пресс-службе компании по поиску работы HeadHunter.

В основном вахтовиков активно ищут компании из отраслей металлургии и металлообработки (30%), тяжелого машиностроения (27%), строительства, эксплуатации и проектирования (20%), услуг для бизнеса (13%).

Средняя зарплата, которую можно получить на вахте в Мурманской области - 85 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: у семи вахтовиков из Белокаменки, прилетевших в Екатеринбург, предварительно подтвержден коронавирус. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU