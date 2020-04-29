Коронавирус в Мурманске, последние новости на 29 апреля 2020 года: 1126 зараженных, 98 выздоровевших и 4 человека умерли

29 Апр 2020 2020-04-29T00:18:46+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 29 апреля 2020 года

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Преодолев психологическую планку в тысячу заболевших коронавирусом, Мурманская область продолжила свое стремление к более высоким вершинам.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе новой коронавирусной инфекцией заразилось уже 1126 человек. В битве за жизнь своих пациентов врачи выиграли 98 раз, но в четырех случаях, к сожалению, потерпели фиаско.

Продолжает полыхать главный очаг COVID-19 в Заполярье – Белокаменка. На масштабной стройке заболело 922 рабочих (+55 за сутки). В Апатитах и Кировске число инфицированных достигло 114 человек. Не отстают и остальные муниципалитеты: в Мурманске – 30 (+1 за сутки), Печенгском районе – 23 (+6 за сутки), Североморске – 10 (+1 за сутки), Полярном – 6, Снежногорске – 5, Кольском районе – 4, Оленегорске и Мончегорске – по три, Полярных Зорях и Ловозерском районе – два, Кандалакше и Ковдоре – по одному.

В больницы региона госпитализированы 1024 пациента с диагнозом «коронавирус». Еще 279 человек проходят лечение в стационарах от ОРВИ по эпидпоказаниям. На обсервации – 1174 гражданина, 126 – с нее сняты. На самоизоляции остаются 829 человек.

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