2020-04-28T18:00:19+03:00
Общество

Бесконтактная доставка посылок пожилым

Рассказываем, как служба доставки Boxberry помогает сохранить режим самоизоляции и позаботиться о близких
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Курьер доставит посылку с заботой и бесконтактно.Курьер доставит посылку с заботой и бесконтактно.
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Сейчас рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Особенно это относится к пожилым людям, ведь именно они находятся в зоне риска по коронавирусной инфекции. Позаботьтесь, чтобы у взрослых родственников под рукой было все необходимое – отправьте посылку с такими вещами.

В посылку для пожилого человека можно положить дезинфицирующие средства, крупы, консервы, а также товары для хобби. Доставить посылки поможет служба доставки Boxberry.

Компания перешла на режим бесконтактной курьерской доставки во всех регионах России, где открыты отделения Boxberry. Курьер свяжется с получателем, оставит посылку у двери и отойдет на 1,5 метра. Получатель предъявляет паспорт и может забирать посылку.

Оформляйте посылки на сайте Boxberry. Активируйте промокод ЗАБОТА2020 и получите скидку 19% на отправку. Специальное предложение действует до 31 мая.

Позаботьтесь о близких, кто находится не рядом с вами: отправьте посылки со всем необходимым, а Boxberry займется безопасной доставкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Бесконтактная доставка посылок пожилым
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