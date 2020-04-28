Экс-директор рыбообрабатывающего предприятия в Мурманске похитил у организации 290 тысяч рублей
Директор мурманского рыбообрабатывающего предприятия попался на мошенничестве. Оказалось, что экс-начальник с 2012 по 2013 год, прибегнув к своему служебному положению, похитил у организации более 290 тысяч рублей. Для этого он подыскал компанию – плательщика НДС, а затем попросил работников бухгалтерии включить ее в документы как поставщика рыбы. Однако дары моря на самом деле приобретались у фирм, которые не платят этот налог. Тут-то все и вскрылось.
- В ходе расследования собрана исчерпывающая доказательственная база, в основе которой - показания свидетелей, трудоемкие экспертизы, в том числе, судебно-экономическая и почерковедческая. Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд был непреклонен. Ему назначили 2 года лишения свободы условно без возможности занимать руководящие должности в коммерческих организациях на два года, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.
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