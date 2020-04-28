В Мурманской области вырос прожиточный минимум
В Мурманской области установили новый прожиточный минимум, который стал больше, чем предыдущий. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
- Согласно официальному документу, с 1 апреля 2020 года величина прожиточного минимума в регионе составит на душу населения 17162 рубля, для трудоспособного населения - 17849 рублей, для пенсионеров - 14231 рубль, для детей - 17254 рубля, - сообщили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.
Что ж, сумма хоть немного, но увеличилась. Ранее прожиточный минимум в кольском крае равнялся 16 688 рублям, а для трудоспособного населения составлял 17379 рублей.
Напомним: в Мурманской области для помощи малоимущим в этом году направят 166 миллионов рублей. Сейчас в регионе доход ниже прожиточного минимума у 12 тысяч семей.
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ИСТОЧНИК KP.RU