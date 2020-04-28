Жители Мончегорска нашли в подъезде истекающего кровью мужчину

28 Апр 2020 2020-04-28T15:41:26+03:00

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Неудачное знакомство подвернулось жителю Мончегорска, и привело оно явно не к дружбе, а к серьезным травмам.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина позвал в гости северянина, с которым случайно познакомился на улице. Оказалось, что последний совсем недавно вышел из мест не столь отдаленных. Пока они распивали спиртное, возник внезапный конфликт, после чего злоумышленник два раза ударил хозяина квартиры ножом, причинив тяжкий вред здоровью. После этого мончегорец выбежал за помощью, а его знакомый момент упускать не стал - прихватил из квартиры сотовый телефон и ноутбук.

- Бдительные соседи, обнаружив в подъезде истекающего кровью мужчину, вызвали полицейских, которые и задержали мужчину с похищенным имуществом, когда тот собирался убежать с места преступления, - сообщили в прокуратуре Мончегорска. - Вину в совершенном преступлений он признал.

На северянина завели уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу. В совокупности мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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