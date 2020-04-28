2020-04-28T13:45:47+03:00
Общество

МегаФон сделал бесплатными вызовы в роуминге на ряд номеров

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МегаФон позаботился о северянах за границей. Фото: МегаФонМегаФон позаботился о северянах за границей. Фото: МегаФон
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Абонентам МегаФона, находящимся в роуминге, теперь доступны бесплатные входящие и исходящие звонки на номера МИД России, "горячей линии" для помощи российским гражданам за рубежом и ряда авиакомпаний, что позволит проще решать вопросы о возвращении домой.

Бесплатными звонками смогут воспользоваться все абоненты, в том числе с корпоративными тарифами.

Список номеров, на которые доступны бесплатные звонки в роуминге:

МИД: +7 (495) 587 88 60, +7 (499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7 (499) 244 28 47.

Госуслуги: +7 (495) 249 75 77.

Аэрофлот: +7 (495) 223 55 55.

S7 Airlines (Сибирь): +7 (495) 783 07 07.

Уральские Авиалинии: +7 (499) 920 22 52.

Авиакомпания «Якутия»: +7 (495) 970 17 17.

Royal Flight: +7 (495) 782 00 31.

Авиакомпания «Россия»: +7 (495) 139 77 77.

С 10 апреля абонентам МегаФона в роуминге в 164 странах доступен ежедневный бесплатный пакет из 30 исходящих SMS на российские номера. В большинстве стран отправлять SMS можно даже при отрицательном балансе. Входящие сообщения остаются бесплатными.

Также для абонентов, которые сейчас находятся за границей и пользуются "Роуминг, гудбай!", в 130 странах действуют специальные условия - лимит исходящих звонков на российские номера и любых входящих увеличен втрое - с 60 до 180 минут. Такие условия будут действовать до 12 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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