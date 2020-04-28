2020-04-28T14:08:29+03:00
Звезды

Мурманский областной театр кукол ищет актера-кукловода

Попробовать себя в качестве артиста может любой желающий
Наталья ЛОБАНОВА
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Удача может ждать каждого!Удача может ждать каждого!
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Мурманский областной театр кукол не так давно переехал в новое здание, где возможностей для творчества стало гораздо больше. Поэтому храм «плюшевой» Мельпомены расширяет свою труппу и ищет новые таланты. Так, в театре кукол стартует конкурс на должность артиста (кукловода) вспомогательного состава. Испытать удачу может каждый, независимо от того, есть у него театральное образование или нет. Главное – креатив, хорошие дикция и память.

- Претендент предоставляет видеозапись своего выступления, где он читает два произведения – прозу и стихи. Автор и жанр – любые. Также можно продемонстрировать специальные навыки (игра на музыкальных инструментах, танец, спортивное упражнение). Звук и видео должны быть хорошего качества, чтобы было можно оценить голос, постановку речи и умение управлять своими эмоциями и телом. Видеозапись отправляется в виде ссылки на YouTube либо на другой облачный сервис, - сообщают в пресс-службе Мурманского областного театра кукол.

Вторым туром конкурса станет собеседование – очное или по Skype. Дату и время сообщат каждому претенденту по электронной почте.

Заявки на участие принимаются с 27 апреля по 22 июня на почту: murmansk-theater@yandex.ru. Попробовать свои силы в актерском мастерстве могут северяне от 18 до 27 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование.

Более подробно о конкурсе можно узнать в официальной группе кукольного театра в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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