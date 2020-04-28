В Мурманске ищут автор портрета сотрудника пожарной охраны почти 80-летней давности
Удивительные сюрпризы нам порой подкидывает история. Специалисты Галереи безопасности региона нашли в закромах раритетный рисунок сотрудника пожарной охраны военного Мурманска. Правда, теперь перед ними стоит непростая задача – найти его автора.
- На портрете изображен старший инструктор партийной и политической работы ГУПО НКВД по Мурманской области Василий Долматов. Это удалось установить по фотографии из его личного удостоверения общественного инструктора по штыковому бою, которое ему выдали в сентябре 1942 года, - рассказывают подробности в Галереи безопасности Мурманска. – Рисунок был выполнен цветными карандашами и белой краской по ткани, приклеенной на фанерную доску. Своеобразный холст был разлинован на равные и пронумерованные квадраты. К сожалению, автор не оставил свой автограф.
Специалисты музея пожарной охраны просят помощи у мурманчан. Если вы знаете автора рисунка, или вам знакома техника исполнения, напишите на е-mail: museum-mchs51@yandex.ru.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень. Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном [видео] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU