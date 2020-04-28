В Мурманске ищут автор портрета сотрудника пожарной охраны почти 80-летней давности

28 Апр 2020 2020-04-28T09:34:56+03:00

Неизвестный художник изобразил на рисунке Василия Долматова, старшего инструктора партийной и политической работы ГУПО НКВД по Мурманской области

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Удивительные сюрпризы нам порой подкидывает история. Специалисты Галереи безопасности региона нашли в закромах раритетный рисунок сотрудника пожарной охраны военного Мурманска. Правда, теперь перед ними стоит непростая задача – найти его автора.

- На портрете изображен старший инструктор партийной и политической работы ГУПО НКВД по Мурманской области Василий Долматов. Это удалось установить по фотографии из его личного удостоверения общественного инструктора по штыковому бою, которое ему выдали в сентябре 1942 года, - рассказывают подробности в Галереи безопасности Мурманска. – Рисунок был выполнен цветными карандашами и белой краской по ткани, приклеенной на фанерную доску. Своеобразный холст был разлинован на равные и пронумерованные квадраты. К сожалению, автор не оставил свой автограф.

Специалисты музея пожарной охраны просят помощи у мурманчан. Если вы знаете автора рисунка, или вам знакома техника исполнения, напишите на е-mail: museum-mchs51@yandex.ru.

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