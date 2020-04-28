Коронавирус в Мурманске, последние новости на 28 апреля 2020 года: 1056 зараженных, 86 выздоровевших и 4 человека умерло
Как выяснилось, Мурманская область накануне лишь разминалась перед тем, как перешагнуть через рубеж в 1000 заболевших. Именно такова ситуация с коронавирусом на сегодняшний день.
По последним данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе COVID-инфекцию подхватило 1056 человек. Медики смогли поставить на ноги 86 пациентов. Четыре человека погибли.
В Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке коронавирусом заболело 867 рабочих (+60 за сутки). В Апатитско-Кировской агломерации зараженными оказались 109 человек (+4 за сутки), Мурманске – 29 (+1 за сутки), Печенгском районе – 17, Североморске – 9, Полярном – 6, Снежногорске – 58, Оленегорске, Мончегорске и Коле – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ревде и Ковдорском районе – по одному.
Врачи продолжают бороться за жизнь 966 пациентов, у которых подтвердили COVID-19. 270 человек остаются в больницах с ОРВИ по эпидпоказаниям. На обсервации – 1260 северян, 20 – с нее снят. На самоизоляции остаются 768 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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