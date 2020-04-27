Опять двадцать пять: в Мурманской области ожидается снег и ветер

27 Апр 2020 2020-04-27T18:04:59+03:00

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На сегодняшний день единственное напоминание о том, что сейчас в Заполярье весна – это календарь. Ну и еще несколько подснежников, которые несмотря на холодную погоду пытаются пробиться на свет. В остальном же по кольскому краю гуляет снег да ветер, дети вовсю лепят снеговиков, а солнышко заглядывать в гости к северянам с большой неохотой.

- 28 апреля в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный, температура воздуха ночью до -7 градусов, днем от 0 до +5. На дорогах – гололедица, - сообщают в мурманском гидрометцентре.

Ну, хоть сильная метель покинула наши края, и на том спасибо. Как уже ранее прогнозировали синоптики, полноценной весны в регионе не стоит ждать до начала мая.

Напомним: этой зимой из городов и поселков Мурманской области вывезли больше 2 миллионов кубометров снега. Весенняя уборка в регионе начнется не раньше второй декады мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU