Опять двадцать пять: в Мурманской области ожидается снег и ветер
На сегодняшний день единственное напоминание о том, что сейчас в Заполярье весна – это календарь. Ну и еще несколько подснежников, которые несмотря на холодную погоду пытаются пробиться на свет. В остальном же по кольскому краю гуляет снег да ветер, дети вовсю лепят снеговиков, а солнышко заглядывать в гости к северянам с большой неохотой.
- 28 апреля в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северный умеренный, температура воздуха ночью до -7 градусов, днем от 0 до +5. На дорогах – гололедица, - сообщают в мурманском гидрометцентре.
Ну, хоть сильная метель покинула наши края, и на том спасибо. Как уже ранее прогнозировали синоптики, полноценной весны в регионе не стоит ждать до начала мая.
Напомним: этой зимой из городов и поселков Мурманской области вывезли больше 2 миллионов кубометров снега. Весенняя уборка в регионе начнется не раньше второй декады мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске зацвели первые подснежники. Нежные растения появились в районе дома №1 на улице Инженерной (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU