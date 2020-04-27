2020-04-27T13:38:26+03:00
Происшествия

Житель Приднестровья притворился мурманчанином, чтобы получать повышенную северную пенсию

Мужчине незаконно обогатился почти на полмиллиона рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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План иностранца провалился.План иностранца провалился.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Мурманске разоблачили мошенника из Молдавской Республики, который хотел незаконно получать повышенную пенсию с северными надбавками.

Оказалось, что в апреле 2014 года мужчина обратился в пенсионную службу для того, чтобы ему назначили пенсию за выслугу лет из-за переезда в Мурманск на постоянное место жительства из Приднестровья. Иностранец имел право получать такую социальную выплату с учетом районного коэффициента 40% только при условии, если он будет действительно жить на Крайнем Севере. Так как мужчина указал, что его новый дом – это заполярная столица, ему назначили повышенную северную пенсию. Однако уроженец Молдавской Республики схитрил, что вышло ему боком.

- У приднестровца, действительно, была прописка в Мурманске, однако здесь он не жил, а уехал обратно в Молдавскую Республику. В итоге, с апреля 2014 года по январь 2019 года пенсионеру незаконно выплатили более 490 тысяч рублей. Все это время он находился у себя на родине, а не в условиях Крайнего Севера, - сообщили в прокуратуре Октябрьского округа Мурманска.

На иностранца завели уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Октябрьский районный суд Мурманска назначил мужчине штраф в 235 тысяч рублей. Кроме того, с него взыскали материальный ущерб, причиненный преступлением.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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