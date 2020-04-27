Где в Мурманской области лучше всего соблюдают самоизоляцию

27 Апр 2020 2020-04-27T11:34:25+03:00

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От выходных до будней индекс самоизоляции в Мурманске скачет, как по волнам. Северяне предпочитают сидеть дома в субботу и воскресенье, на улицах - тишь да гладь. Но как только наступает понедельник, показатель того, насколько хорошо люди соблюдают вынужденные меры безопасности, стремительно летит вниз.

Так, на 27 апреля, согласно "Яндекс.Картам", индекс самоизоляции в заполярной столице составил 2,8 балла. А это значит, что на улицах областного центра очень много людей, что как нельзя плохо. Риск, конечно, дело благородное, но не в случае с коронавирусом.

В других городах Мурманской области ситуация складывается немного лучше. Североморск стабильно стоит на отметке в 3,3 балла, а Апатиты пока что лидируют по соблюдению режима "сидим дома" - там результат в 3,6 баллов. По этим городам все же ходит много людей, так что есть куда расти!

В других российских городах самоизоляцию тоже соблюдать не хотят. Самый высокий рейтинг в этом плане оказался у Москвы и Махачкалы, хотя индекс там составил всего 3,1 балла. А вот где совсем не берегут свое здоровье, так это в Новосибирске (1,5 балла) и Кемерово (1,2 балла).

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ИСТОЧНИК KP.RU