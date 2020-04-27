Советником губернатора Мурманской области по информационной политике стал Дмитрий Высоцкий

27 Апр 2020 2020-04-27T08:37:10+03:00

Он известен как учредитель одного из информационных порталов региона

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Почти пять месяцев губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал без личного пресс-секретаря. Эти обязанности выполняла министр по информационной политике Александра Кондаурова. Однако нельзя объять необъятное. Поэтому Андрей Владимирович уже давно активно искал кандидата на должность пресс-секретаря и, кажется, нашел.

- Пока советником по информационной политике губернатора назначен Дмитрий Высоцкий, - объявил на оперативном совещании глава региона. - Давайте сделаем так, чтобы в четкой и слаженной сцепке мы работали над информированием людей о том, что мы делаем.

Дмитрий Высоцкий известен в Мурманской области как учредитель информационного портала «СеверПост», работа и позиция которого не всегда приходится по вкусу властьимущим. К слову, на днях именно его мурманчане заметили, выходящим из среднего подъезда «белого дома». Теперь интрига раскрыта.

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