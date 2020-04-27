Коронавирус в Мурманске, последние новости на 27 апреля 2020 года: 989 заболевших, 71 выздоровевший и 4 человека умерли

27 Апр 2020 2020-04-27T00:13:23+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 27 апреля 2020 года

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Несмотря на шокирующие цифры статистики, есть в ней и хорошая новость: 1000 зараженных Мурманская область, как ни старалась, не достигла. Правда, остановилась прямо на пороге очередного рекорда.

По последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе коронавирусом заражено 989 человек. Из них медики успели излечить от новой опасной инфекции 71 пациента. Но четыре человека все же умерли.

После недолгого затишья (не считая Белокаменку, разумеется) эпидемия продолжила шагать по Кольскому полуострову. На масштабной стройке на западном берегу Кольского залива подтверждено 807 случаев COVID-19 (+16 за сутки). В Апатитско-Кировской агломерации заболело 105 человек (+5 за сутки), Мурманске – 28 (+4 за сутки) и Печенгском районе – 17 (+3 за сутки). Остальные муниципалитеты обошлись без новых зараженных: Североморске – 8, Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и Коле – по три, Полярных Зорях – два, Кандалакше, Ревде и Ковдорском районе – по одному.

В больницах Мурманской области остаются под наблюдением врачей 914 пациентов с диагнозом COVID-19. Еще 255 человек госпитализированы с ОРВИ по эпидпоказаниям. На обсервации – 1276 северян, 41 - с нее снят. На самоизоляции остаются 658 человек.

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Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU