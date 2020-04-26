2020-04-26T10:18:47+03:00
Происшествия

Следователи завершили проверку по факту гибели мужчины, вмерзшего в водосток в Мончегорске

С 33-летним Игорем Коротковым произошел несчастный случай
Варвара РУСЛАНОВА
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С пропавшим мончегорцем произошел несчастный случай. Фото: Плохие новости 18+С пропавшим мончегорцем произошел несчастный случай. Фото: Плохие новости 18+
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Месяц назад по Мончегорску прокатилась страшная новость – в канализационном коллекторе нашли вмерзший в водосток труп мужчины. Напомним: погибшим оказался 33-летний Игорь Коротков, которого родные искали с 5 февраля. Судя по всему, все это время мужчина пролежал в коллекторе, а над его головой изрядно потрудились животные. Следователи начали процессуальную проверку.

- Судебно-медицинская экспертиза показала, что на теле погибшего нет повреждений, характерных для криминальной смерти. За отсутствием события преступления вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Скорее всего, после того, как Игорь Коротков в пять утра ушел из дома по адресу: улица Лесная, дом 12, с ним произошел несчастный случай, который стоил мужчине жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи завершили проверку по факту гибели мужчины, вмерзшего в водосток в Мончегорске
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