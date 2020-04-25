2020-04-25T20:45:15+03:00
Происшествия

В Мурманске появился серийный «колбасный» вор

32-летнего мурманчанина под монастырь подвели камеры видеонаблюдения [видео]
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Мужчине светит до 2 лет лишения свободы. Фото: скринМужчине светит до 2 лет лишения свободы. Фото: скрин
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Мурманчанин, который очень любит колбасу, но очень не любит за нее платить, попался в руки полицейским. Как оказалось, мужчина неоднократно воровал мясные изделия и алкоголь, по меньшей мере, в двух местных супермаркетах, пряча товары под куртку. Пропажу в одном из магазинов обнаружили в ходе ревизии, после чего администратор торговой точки обратился в правоохранительные органы.

- Стражи порядка выехали на место происшествия, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге, сотрудники полиции задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 32-летний ранее неоднократно судимый, безработный местный житель. В краже товаров он признался. В общей сумме мужчина наворовал на 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас в отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до 2-х лет.

"Колбасный" вор попался в Мурманске.Автор: пресс-служба УМВД России по МО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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