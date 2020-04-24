Коронавирус перевел акцию «Сад памяти» по высадке деревьев в Мурманской области в онлайн-режим

24 Апр 2020 2020-04-24T16:20:10+03:00

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Международную акцию «Сад памяти», в рамках которой по всей России решено высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, переносят в онлайн-режим. За первый месяц добровольцы уже посадили более 5,5 миллионов деревьев, однако коронавирус внес свои коррективы.

- В период ограничений, связанных с коронавирусом, жители Мурманской области могут поучаствовать в акции, не выходя из дома. Для этого нужно нарисовать дерево, которое семья обязательно посадит позже, смастерить поделку, аппликацию и рассказать, кому будет посвящено «живое дерево», поделившись фотографиями с хештегами #СадПамятиДома и #СеверПоДомам в социальных сетях, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Экологическое мероприятие охватило множество российских регионов, а также получило поддержку жителей и властей еще 13 стран, в том числе – Великобритании, Непала, Греции, Кипра, Северной Македонии. Напомним, что в Мурманской области в рамках этой акции планируется высадить 8385 деревьев.

Когда и где можно будет посадить зеленого друга в заполярном регионе, станет известно позже. Подробная информация о проекте находится на его официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU