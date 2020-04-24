Автобусы и троллейбусы в Мурманске переходят на майское расписание

24 Апр 2020 2020-04-24T13:10:05+03:00

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Общественный транспорт заполярной столицы встречает весну и переходит на майское расписание. Это не может не радовать, ведь некоторые автобусы и троллейбусы теперь придется ждать меньше.

- Уважаемые пассажиры! С 25 апреля все троллейбусные и автобусные маршруты Мурманска будут ходить по новому графику. Режим работы и интервалы движения сохранятся, но на отдельных маршрутах интервал движения сократится, - сообщили на официальном сайте АО «Электротранспорт».

Так, например, интервал движения уменьшится у автобуса № 18 и троллейбуса № 3. А вот маршрут № 7Т пока функционировать не будет.

Точное расписание движения общественного транспорта в Мурманске можно узнать на сайте предприятия-перевозчика.

Напомним: на кашляющих пассажиров в общественном транспорте могут вызвать полицию. А ГИБДД и Роспотребнадзор будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение ограничительных мер.

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