2020-04-24T13:21:08+03:00
Общество

В супермаркетах Мурманской области появились «тележки добра» с продуктами для нуждающихся

Принять участие в благотворительном деле может любой желающий
Наталья ЛОБАНОВА
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Найти "тележки добра" можно в магазинах по всей Мурманской области. Фото: правительство МОНайти "тележки добра" можно в магазинах по всей Мурманской области. Фото: правительство МО
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Во время пандемии коронавируса о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, не забывают. Так, в Мурманской области развернулась акция «Тележка добра», цель которой – помочь нуждающимся северянам.

Такие тележки с едой находятся в зонах возле касс в супермаркетах и гипермаркетах крупной заполярной торговой сети. Чтобы поучаствовать в добром деле, нужно купить продукты длительного хранения, которые волонтеры затем передадут пенсионерам, маломобильным людям и многодетным семьям, а также тем, кто обращается за помощью на «горячие линии» социальных служб.

Проект не оставила без внимания член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, которая тоже закупила продукты для северян.

- Сейчас к благотворительному мероприятию присоединилось еще 10 населенных пунктов Мурманской области. Это показывает сплоченность людей, насколько они неравнодушны и готовы помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Очень благодарна всем, кто не проходит мимо и принимает посильное участие в этом проекте, – отметила Татьяна Кусайко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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