Коронавирус в Мурманске, последние новости на 24 апреля 2020 года: 663 зараженных, 64 выздоровевший и 4 человека умерли

24 Апр 2020 2020-04-24T00:16:10+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 24 апреля 2020 года

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Мурманская область продолжает свое триумфальное шествие по рейтингу заболеваемости коронавирусом в России. Накануне она с легкостью оставила позади республику Коми и Ленинградскую область и с гордо поднятой головой вошла в пятерку лидеров на ровне с Нижегородской областью, Санкт-Петербургом, Московской областью и Москвой.

Последняя сводка оперативного штаба Мурманской области по-прежнему не вызывает оптимизма. В Заполярья COVID-19 заразилось 636 северянина, еще 7 поставлены предварительно положительные диагнозы. 64 человек вылечен, четверо погибли.

В географическом плане картина эпидемии сильно не поменялось. В Белокаменке – 494 заболевший (+43 за сутки). Не отстает от главного очага области и Апатитско-Кировская агломерация – 100 зараженный (+9 за сутки). В других городах и районах такого темпа роста не наблюдается, хотя нельзя сказать, что его нет совсем. В Мурманске - 24 подтвержденных случая (+1 за сутки), Печенгском районе – 14, Североморске – 8 (+1 за сутки), Полярном – 6, Снежногорске – 4, Оленегорске, Мончегорске и теперь уже Кольском районе – по три, Полярных Зорях – два и Кандалакше и Ревде – по одному.

От опасной инфекции в больницах проходят лечение 542 пациента. Еще 191 человек с ОРВИ остаются на попечении врачей по эпидпоказаниям. На обсервации – 1180 северян, 16 - с нее сняты. На самоизоляции остаются 246 человек.

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