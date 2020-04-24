Поездка не удалась: в Мурманске две девушки и парень собирались угнать ВАЗ, но только дотолкали его до соседнего двора

24 Апр 2020 2020-04-24T00:27:22+03:00

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24-летний мурманчанин никак не ожидал, что в один прекрасный день (а может и не очень) не обнаружит под окном свою припаркованную «ласточку». Выбежав на улицу, молодой человек осмотрел соседние дворы и нашел пропажу на улице Старостина. Из угнанного ВАЗа исчезли усилитель, сабвуфер и магнитола на общую сумму в 14 тысяч рублей. Пришлось северянину обратиться в полицию.

Стражи порядка, выехав на место происшествия, сняли следы пальцев рук с панели салона авто и опросили свидетелей. В итоге, сотрудникам уголовного розыска удалось задержать троих подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые 23-летний молодой человек и две 22-летние девушки.

- Северяне признались в содеянном. Они рассказали полицейским, что после отдыха, будучи пьяными, возвращались по домам. И тут пришла идея доехать на чужой машине. Злоумышленники вскрыли выбранную наугад машину, однако та не завелась. Одна из девушек села за руль, двое других стали толкать автомобиль. После непродолжительной «поездки» молодые люди бросили машину во дворе. Одна из девушек прихватила оттуда технику, которую затем планировала продать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Похищенные вещи нашлись при обыске, их вернули владельцу.

По факту угона на мурманчан завели уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас правонарушители находятся под подпиской о невыезде.

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