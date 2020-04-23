16-летнему жителю Апатитов светит до 15 лет лишения свободы за сбыт метамфетамина

23 Апр 2020 2020-04-23T16:40:52+03:00

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Малолетнему апатитчанину не посчастливилось встать на опасную тропинку. Привела она его лишь к уголовному делу за незаконный сбыт наркотиков.

- По версии следствия, в марте 16-летний житель Апатитов приобрел у незнакомца 11 наркотических таблеток, которые содержали метамфетамин. Купленное вещество молодой человек хранил, собираясь в дальнейшем сбывать его другим. 15 апреля при попытке продажи наркотика парня задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, а вещество забрали, - сообщила старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас собираются доказательства, назначена химическая судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, ведется работа с несовершеннолетним.

На юного апатитчанина завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Ему грозит лишение свободы до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU