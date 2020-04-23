2020-04-23T14:26:53+03:00
Общество

В Мурманской области санавиация спасла годовалого малыша из Краснощелья

За одну неделю вертолеты четыре раза вылетали за тяжелобольными пациентами
Наталья ЛОБАНОВА
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Медики готовы в любом момент вылететь к тяжелобольным. Фото: пресс-служба авиакомпании "СКОЛ"Медики готовы в любом момент вылететь к тяжелобольным. Фото: пресс-служба авиакомпании "СКОЛ"
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В критическом состоянии, когда уже нет времени бежать в больницу, к жителям Мурманской области спешит на помощь санитарная авиация. Так, с 16 по 22 апреля вертолет Ми-8 несколько раз оперативно вылетал из Мурманска в Кандалакшу, где забирал тяжелобольных пациентов. Также был спасен годовалый пациент из села Краснощелье, которому потребовалась экстренная эвакуация.

- Пилоты и авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф доставили всех пациентов в стационары Мурманска, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «СКОЛ».

К слову, детей с помощью воздушного корабля уже спасали не раз. Санавиация эвакуировала малыша с диабетом 1 января, а через несколько недель - девочку с таким же заболеванием. Бывает и такое, что непогода мешает вертолетам вовремя прибыть на помощь. Так, тяжелобольного жителя Островного эвакуировали в Мурманск аж три дня.

Экипаж авиакомпании и бригада центра медицины катастроф Мурманской областной больницы находятся на круглосуточном дежурстве в Мурманске, и готовы в любой момент принять экстренный вызов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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