2020-04-23T10:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 23 апреля 2020 года составил 3,1 балла

Люди все чаще выходят на улицу и все меньше хотят сидеть дома
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Рейтинг самоизоляции в заполярной столице все никак не улучшается... Фото: скринРейтинг самоизоляции в заполярной столице все никак не улучшается... Фото: скрин
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что Мурманской области зафиксировано уже 606 заболевших коронавирусом, северяне в последнее время стали относиться довольно халатно к вынужденным мерам безопасности. Все чаще люди выходят из дома, что видно, исходя из индекса самоизоляции на «Яндекс.Картах».

В Мурманске на 23 апреля он составил всего 3,1 балла, а это значит, что на улицах много горожан. И это только утром! Согласно официальной статистике, в будни днем и вечером рейтинг заполярной столицы зачастую падает до 2,7-2,5 баллов. Местные жители подвергают себя и окружающих большим рискам. К слову, в Апатитах с режимом всеобщей изоляции справляются гораздо лучше - там результат в 3,9 балла.

Хуже, чем в нашем областном центре, обстановка сложилась в Новосибирске (1,5 балла), Красноярске (1,8), Челябинске (1,9) и Кемерово (1,4).

Напомним: при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области надо брать с собой объяснительную. Документ понадобится в двух случаях из шести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса. Медсестра, у которой подтвердился коронавирус, не появлялась на работе почти две недели (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Печенгском районе из-за коронавируса: Выезд из района ограничен с полудня 23 апреля
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 23 апреля 2020 года составил 3,1 балла
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Со стройки в Белокаменке в Екатеринбург вылетело 200 рабочих
Результат на лицо: в Заполярном обновили памятник Владимиру Ленину
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: кардиологию Мончегорска закрыли на карантин из-за коронавируса
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 зараженных, 61 выздоровевших и 3 человека умерли
В каких случаях при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области надо брать с собой объяснительную
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области расширили список работающих предприятий и необходимых товаров
Статистика коронавируса в Мурманске: Мурманская область на 7 месте по количеству заболевших коронавирусом в России
В Мурманской области поймали браконьеров с 97 килограммами камчатского краба
Yota расширяет розничный канал продаж
В Оленегорске на промплощадке загорелся электровоз
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Люди, приезжающие из других регионов, должны пройти 14-дневную самоизоляцию
Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Мурманске: Аэропорт «Хибины» останется закрытым до 11 мая
Директор строительной компании в Апатитах, задолжавший работнику 78 тысяч рублей по зарплате, попал под суд
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Из 280 северян, вышедших на улицу без причины, 18 оштрафовали и 1 оправдали
В Мурманской области компенсацию за школьное питание родители будут получать до 5 июня
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: вылет 200 рабочих из Белокаменки отменили из-за новых зараженных
Жителя Североморска, который регулярно избивал 6-летнего пасынка, ждет суд
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Северян приглашают заняться общественными работами по благоустройству за вознаграждение
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Стройку на Белокаменке частично приостанавливают
Сдувает с ног: в Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Глава Кандалакши попросил губернатора возобновить работу парикмахерских
Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"
Нарушение режима самоизоляции в Мурманске: Прогулка вопреки предписанию Роспотребнадзора обошлось жителю Апатитов в 15 тысяч рублей
Еще 24 человека в Мурманской области победили коронавирус
Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 22 апреля 2020 года: 509 зараженных, 56 выздоровевших и 3 человека умерли