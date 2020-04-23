Ситуация с коронавирусом в Мурманске: индекс самоизоляции в Мурманске на 23 апреля 2020 года составил 3,1 балла

23 Апр 2020 2020-04-23T10:54:12+03:00

Люди все чаще выходят на улицу и все меньше хотят сидеть дома

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Несмотря на то, что Мурманской области зафиксировано уже 606 заболевших коронавирусом, северяне в последнее время стали относиться довольно халатно к вынужденным мерам безопасности. Все чаще люди выходят из дома, что видно, исходя из индекса самоизоляции на «Яндекс.Картах».

В Мурманске на 23 апреля он составил всего 3,1 балла, а это значит, что на улицах много горожан. И это только утром! Согласно официальной статистике, в будни днем и вечером рейтинг заполярной столицы зачастую падает до 2,7-2,5 баллов. Местные жители подвергают себя и окружающих большим рискам. К слову, в Апатитах с режимом всеобщей изоляции справляются гораздо лучше - там результат в 3,9 балла.

Хуже, чем в нашем областном центре, обстановка сложилась в Новосибирске (1,5 балла), Красноярске (1,8), Челябинске (1,9) и Кемерово (1,4).

Напомним: при выходе из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса в Мурманской области надо брать с собой объяснительную. Документ понадобится в двух случаях из шести.

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ИСТОЧНИК KP.RU