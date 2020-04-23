2020-04-23T10:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: Со стройки в Белокаменке в Екатеринбург вылетело 200 рабочих

У всех последние тесты на коронавирус оказались отрицательными
Елена МОЛОДЦОВА
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Самолет с рабочими из Белокаменки уже приземлился в Екатеринбурге.Самолет с рабочими из Белокаменки уже приземлился в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Да уж, улететь из Белокаменки домой рабочим масштабной стройки не так-то просто. Перед отъездом необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию и, если тесты на коронавирус окажутся отрицательными, добро пожаловать на борт.

Напомним: 19 апреля Мурманскую область покинули 176 человек, которых чартерным рейсом доставили в Самару. Следующий борт уже с 200 рабочими должен был вылететь в Екатеринбург еще 21 апреля, но у ряда пассажиров тесты на COVID-19 оказались положительными и чартер задержали.

- Из Мурманской области вылетел чартерный рейс, который доставил домой порядка 200 человек, работавших вахтовым методом на площадке в Белокаменке. Все они прошли двухнедельный карантин, у каждого два последних теста на COVID-19 показали отрицательный результат, - сообщили утром 23 апреля в оперативном штабе Мурманской области.

Airbus A320 уже приземлился в Екатеринбурге. Однако с родными вахтовики увидятся только через две недели, которые проведут в обсервации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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