2020-04-23T10:00:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 23 апреля 2020 года: 606 зараженных, 61 выздоровевших и 3 человека умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 23 апреля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Социальная дистанция важна!Социальная дистанция важна!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Если не брать в расчет столицы и окружающие их области, то Мурманскую область в страшной гонке коронавируса по России обходят только Республика Коми и Нижегородская область. Однако, согласно последней информации оперативного штаба при региональном правительстве, Заполярье дышит в спину своим, с позволения сказать, соперникам.

Итак, в Мурманской области – 606 подтвержденных случаев COVID-19 и 7 – предварительных. 61 человек удалось вылечить, трое погибли. Правда, новая сводка не сильно изменила картину в регионе в целом.

Масштабную стройку в Белокаменке решили частично приостановить, но количество заболевших рабочих продолжает расти. На сегодняшний день их насчитывается уже 451 (+84 за сутки). Все более тревожной становится и ситуация в Апатитах и Кировске, где заболел уже 91 человек (+4 за сутки). В остальных муниципалитетах ситуация более спокойная: 23 зараженных – в Мурманске, 14 – в Печенгском районе, 7 – в Североморске, 6 – в Полярном, 4 – в Снежногорске, по три – в Оленегорске и Мончегорске, два - в Полярных Зорях и по одному – в Кандалакше и Ловозерском районе.

В больницах остаются 542 пациента с COVID-19. Еще 175 госпитализированы с ОРВИ по эпидпоказаниям. На обсервации – 1179 северян, 36 - с нее сняты. На самоизоляции остаются 246 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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