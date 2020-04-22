2020-04-22T15:47:16+03:00
Общество

Yota расширяет розничный канал продаж

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SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи “МегаФон”.SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи “МегаФон”.
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22 апреля, Мурманск. Теперь SIM-карты Yota для смартфона доступны для покупки в салонах связи “МегаФон”. Таким образом, в розничной сети “МегаФон” будет представлен практически полный ассортимент продуктов Yota: SIM-карты для смартфона и планшета, а также модемы и роутеры.

В салонах связи будут оборудованы полки со специальным обозначением Yota, а продавцы смогут подробно проконсультировать и посоветовать наиболее подходящий клиенту продукт.

«Мы стремимся быть максимально доступными для клиентов, особенно в связи с повышенным спросом на мобильную связь и интернет. Так, например, за последнее время объем онлайн-продаж SIM-карт Yota для смартфона вырос на 35%. Благодаря сотрудничеству с “МегаФон” мы увеличиваем свое присутствие в российских розничных сетях на 2000 торговых точек. При этом продукты Yota уже представлены более чем в 8500 партнерских точках продаж помимо собственной розницы», - комментирует директор департамента развития партнерских отношений Yota Анна Шинкарёва.

СПРАВКА

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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