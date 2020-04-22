2020-04-22T15:45:42+03:00
Происшествия

В Оленегорске на промплощадке загорелся электровоз

Пожар удалось быстро потушить
Наталья ЛОБАНОВА
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Причины пожара сейчас устанавливаются.Причины пожара сейчас устанавливаются.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Днем 21 апреля в Оленегорске случился пожар на промышленной площадке. Оказалось, что языки пламени объяли не жилой дом, и даже не склады, а электровоз. На место происшествия оперативно выехала пожарная служба.

- Сообщение о возгорании на промплощадке поступило на пульт дежурной службы «01» в 12.55. В результате, огонь повредил моторный отсек на площади в 10 квадратных метров. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 3 человека личного состава и 2 единицы техники. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Почему электровоз загорелся - еще предстоит выяснить.

Напомним: 19 апреля в Мурманске из горящей квартиры спасли двух человек, еще 17 северян пожарные эвакуировали из задымленного подъезда. А не так давно в заполярной столице случился и другой пожар - в девятиэтажке из-за непотушенного окурка объяло пламенем сразу четыре балкона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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