В Мурманской области компенсацию за школьное питание родители будут получать до 5 июня

22 Апр 2020 2020-04-22T13:19:37+03:00

За выплатой обратились уже 18 тысяч мам и пап. Фото: minobr.gov-murman.ru

На 17 апреля льготникам уже выплатили 14 миллионов рублей

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Пока из-за коронавируса дети грызут гранит науки дома, школы Мурманской области начали выплачивать льготным категориям учеников компенсацию за питание. В апреле в образовательные организации поступили заявления от 18 тысяч родителей на 19 тысяч детей, что составило 86% от общего числа льготников, имеющих право на получение денежной компенсации.

Деньги уже получили 10 тысяч северян, а общая сумма выплат на 17 апреля составила 14 миллионов рублей.

- Компенсация за питание школьникам 1-8 классов, которые относятся к льготным категориям, будет предоставлена до конца мая. В 9, 10 и 11 классах выплаты за питание учеников будет осуществляться за учебные дни до 5 июня включительно, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

Напомним: школьники с 1 по 8 класс будут учиться без домашних заданий и отметок. Годовые оценки им выставят по итогам трех четвертей.

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ИСТОЧНИК KP.RU