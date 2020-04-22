Жителя Североморска, который регулярно избивал 6-летнего пасынка, ждет суд

22 Апр 2020 2020-04-22T12:26:31+03:00

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Североморец, который систематически избивал маленького мальчика, без наказания не останется. 21-летнему северянину предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- По версии следствия, с июня по август 2019 года молодой человек испытывал личную неприязнь к 6-летнему сыну своей сожительницы и регулярного избивал мальчика. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, собираются доказательства. Суд отправил мужчину под домашний арест, а ребенка забрали из семьи в социальный центр, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Жителю Североморска грозит лишение свободы до семи лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним: аналогичная ситуация произошла в Мончегорске, где отчим 8-летнего мальчика избил его до реанимации. Мужчину взяли под стражу.

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