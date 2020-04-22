Сдувает с ног: в Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер

22 Апр 2020 2020-04-22T10:59:45+03:00

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Несмотря на конец второго месяца весны, в Заполярье царит довольно холодная погода. Теперь к ней добавился еще сильный ветер. Не самый лучший расклад, но зато с большей вероятностью северяне будут сидеть дома, что сейчас очень важно.

- По данным мурманского гидрометцентра, по северу Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный северо-западный ветер, который сохранится в течение суток 22 апреля. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области. .

Спасатели рекомендуют жителям кольского края отложить дальние поездки на личном авто, соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным на улице, избегать скользких мест и обращать внимание на возможность падения сосулек и снега с крыш домов.

Узнать о состоянии дорог можно на официальном сайте «Мурманскавтодора» или уточнить эту информацию по телефонам: 8 (8152) 214-070, 8 (8152) 250-808.

Остается надеяться, что ненастная погода скоро все-таки уступит место долгожданному солнышку.

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ИСТОЧНИК KP.RU