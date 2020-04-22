2020-04-22T09:33:50+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"

Присылайте нам фотографии, как вы отмечает свой личный праздник, и выигрывайте призы
Ника СВЕТЛОВА
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Даже во время самоизоляции день рождения должен оставаться веселым праздником.Даже во время самоизоляции день рождения должен оставаться веселым праздником.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чемоданы так и остались лежать на антресолях, купальники - в шкафу. Из-за коронавируса многие россияне проведут отпуск не на море, а дома. Пандемия поставила сейчас крест и на веселых днях рождения: в списке поводов, почему можно выйти из дома, нет пункта "Поздравить именинника".

Конечно, для тех, кто уже в мечтах пригласил к себе гостей, праздник приобрел оттенок грусти. Но "Комсомолка" призывает не унывать! Участвуйте в нашем конкурсе "День рождения во время самоизоляции", и вы увидите, что вы не одиноки!

Присылайте нам снимки, как вы отмечали свой личный праздник, и выигрывайте призы от наших партнеров. Может, вы собрали всех друзей виртуально, или вас засыпали открытками? Сами ли вы испекли торт или решили, что свечки неплохо смотрятся в пицце?

Мы ждем ваши фотографии в личные сообщения нашей группы в "ВКонтакте" или на почту web@kpmk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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