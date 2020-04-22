Конкурс "Комсомольской правды"-Мурманск" "День рождения во время самоизоляции"
Чемоданы так и остались лежать на антресолях, купальники - в шкафу. Из-за коронавируса многие россияне проведут отпуск не на море, а дома. Пандемия поставила сейчас крест и на веселых днях рождения: в списке поводов, почему можно выйти из дома, нет пункта "Поздравить именинника".
Конечно, для тех, кто уже в мечтах пригласил к себе гостей, праздник приобрел оттенок грусти. Но "Комсомолка" призывает не унывать! Участвуйте в нашем конкурсе "День рождения во время самоизоляции", и вы увидите, что вы не одиноки!
Присылайте нам снимки, как вы отмечали свой личный праздник, и выигрывайте призы от наших партнеров. Может, вы собрали всех друзей виртуально, или вас засыпали открытками? Сами ли вы испекли торт или решили, что свечки неплохо смотрятся в пицце?
Мы ждем ваши фотографии в личные сообщения нашей группы в "ВКонтакте" или на почту web@kpmk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU