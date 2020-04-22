Еще 24 человека в Мурманской области победили коронавирус

22 Апр 2020 2020-04-22T00:04:07+03:00

Общее число пациентов, которых вылечили от коронавируса в Мурманске и области, составило 56

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В Заполярье неуклонно растет количество заболевших коронавирусом – эта цифра достигла 509. Медикам ничего не остается, как денно и нощно бороться за жизни северян, подхвативших эту заразу. И надо сказать, у них это отлично получается.

- 21 апреля из больницы были выписаны сразу 15 пациентов, вылечившихся от новой коронавирусной инфекции пациентов. Все они рабочие со стройки в Белокаменки. Ранее стационары покинули еще девять человек. Среди них пять рабочих из Белокаменки, два жителя Мурманска и по одному из Кировска и Печенгского района, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

С учетом этих 24 выздоровевших коронавирус в Заполярье победили 56 человек.

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