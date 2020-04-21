Поездка не удалась: в Мурманске в автобусе №18 задержали пьяного дебошира
Ох, и не повезло пассажирам городского автобуса №18, который курсирует по Мурманску, с попутчиком. В салоне общественного транспорта оказался 28-летний северянин, который будучи далеко не трезвым, стал нарушать общественный порядок, громко выражаться нецензурными словами, оскорбляя кондуктора и всех вокруг. Молодой человек настолько разошелся, что пришлось вызывать экипаж вневедомственной охраны.
- Прибыв по тревоге, росгвардейцы потребовали от мужчины прекратить дебош, однако он не отреагировал на требования ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза и продолжал вести себя агрессивно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали неадекватного северянина и доставили его в отдел полиции для разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Сейчас в отношении 28-летнего безработного молодого человека составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Теперь ему светит штраф или арест до 15 суток.
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