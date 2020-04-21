2020-04-21T18:15:28+03:00
Общество

Поездка не удалась: в Мурманске в автобусе №18 задержали пьяного дебошира

Молодой человек громко и нецензурно выражался, оскорбляя кондуктора и пассажиров
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Неадекватному северянину светит арест до 15 суток. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по МОНеадекватному северянину светит арест до 15 суток. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по МО
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Ох, и не повезло пассажирам городского автобуса №18, который курсирует по Мурманску, с попутчиком. В салоне общественного транспорта оказался 28-летний северянин, который будучи далеко не трезвым, стал нарушать общественный порядок, громко выражаться нецензурными словами, оскорбляя кондуктора и всех вокруг. Молодой человек настолько разошелся, что пришлось вызывать экипаж вневедомственной охраны.

- Прибыв по тревоге, росгвардейцы потребовали от мужчины прекратить дебош, однако он не отреагировал на требования ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза и продолжал вести себя агрессивно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали неадекватного северянина и доставили его в отдел полиции для разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас в отношении 28-летнего безработного молодого человека составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Теперь ему светит штраф или арест до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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