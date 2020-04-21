Коммунальные службы Мурманской области запустили флешмоб #Платимвовремя
Поставщики коммунальных услуг Мурманской области организовали флешмоб #Платимвовремя, в котором просят жителей Заполярья не копить долги по квитанциям за ЖКХ, а оплачивать счета в отведенный срок. К акции уже присоединились такие ресурсоснабжающие организации, как Мурманэнергосбыт, КолАтомЭнергоСбыт, Мурманская ТЭЦ, Мурманоблгаз, Мурманскводоканал, АО «Управление отходами» и Областная управляющая компания.
- Уважаемые северяне! Мы работаем для вас 24 часа в сутки и семь дней в неделю, поставляя наши услуги. Пожалуйста, оплачивайте квитанции вовремя, чтобы дома было тепло, светло, а во дворах – чисто, - призывают в видеоролике коммунальные компании Мурманской области.
Организации также подчеркнули, что сейчас очень важно помочь в оплате квитанций пожилым людям. Внести оплату за ЖКХ всегда можно дистанционно, через Интернет и мобильные сервисы.
Коммунальные службы Мурманской области запустили флешмоб #Платимвовремя.Автор: vk.com/teplomur
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