2020-04-21T14:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса поезд Мурманск-Крым курсировать пока не будет

Старт движения переносится до лучших времен
Наталья ЛОБАНОВА
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Билеты можно будет сдать в течение месяца.Билеты можно будет сдать в течение месяца.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не успели северяне обрадоваться тому, что из Мурманска в Крым начнет ходить прямой поезд, как его отменили, так и не успев запустить. Виной тому – коронавирус. К счастью, состав курсировать все же начнет, правда теперь уже не известно когда.

- Старт движения девяти поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится из-за низкого пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране, - сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Вернуть билеты по месту их покупки можно в течение месяца с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат. Если ситуация с коронавирусом все-таки улучшится, то первый поезд из Мурманска в Симферополь отправится 22 мая.

Напомним: из Санкт-Петербурга в Мурманск летом отправится первый двухэтажный поезд. Билет обойдется северянам в 5841 рубль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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