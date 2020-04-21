Мурманчанин, который связал знакомого проводом от пылесоса и заколол его ножом, пойдет под суд

21 Апр 2020 2020-04-21T13:36:52+03:00

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Осенью прошлого года в одной из квартир на проспекте Кольском в Мурманске следователи нашли тело 63-летнего мурманчанина. И погиб тот явно не от старости, ведь его руки и шея были перевязаны проводом от пылесоса, а сам он был покрыт колотыми ранами. И вот как было дело.

В один октябрьский вечер к северянину пришел 64-летний знакомый. У них завязалась ссора, в ходе которой гость разбил стеклянную стопку. Хозяин квартиры пошел за пылесосом, чтобы убрать осколки, однако его приятель подумал, что мурманчанин хочет этим предметом бытовой техники ударить его. Мужчина отобрал пылесос и связал северянина проводом, а затем несколько раз ударил его кухонным ножом и сковородкой. От полученных повреждений тот скончался, а злоумышленник поскорее убежал.

Следователи смогли найти и задержать предполагаемого убийцу благодаря оставленным следам и записям с камер видеонаблюдения. Теперь его ждет суд и до 15 лет лишения свободы.

- В ходе предварительного следствия северянин дал признательные показания. Его заключили под стражу. Сейчас собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело, заведенное на мужчину по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР России по Мурманской области Алина Александрович.

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