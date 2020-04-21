2020-04-21T13:04:53+03:00
Общество

Студенты, получившие наивысший балл на ЕГЭ, раскроют школьникам секреты успешной сдачи экзаменов

Онлайн-мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы»
Наталья ЛОБАНОВА
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Старшеклассники узнают, как же сдать экзамены на все сто. Фото: правительство МОСтаршеклассники узнают, как же сдать экзамены на все сто. Фото: правительство МО
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Кому не хочется отлично сдать экзамены и поступить в тот вуз, о котором давно мечтал? Против такого расклада против никто не будет. Чтобы помочь школьникам с подготовкой к ЕГЭ, Мурманская область присоединяется к всероссийской акции «100 баллов для победы». Ребята, получившие 100 баллов на экзаменах в прошлые годы, поделятся своим полезным опытом и секретами со всеми желающими. В этом году мероприятие состоится в пятый раз и будет посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Участие в акции примут не только студенты, получившие наивысший результат на ЕГЭ. Психологи проведут для выпускников тренинги, а председатель предметной региональной комиссии по истории расскажет об освещении темы Великой Отечественной войны в контрольных материалах экзамена и ответит на вопросы школьников, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.

В Заполярье акция возьмет старт в Мурманске, а затем пройдет во всех муниципалитетах региона. Как подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Анна Головина, мероприятие призвано снять у школьников лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успешную сдачу экзаменов.

Трансляция мероприятия запланирована на 22 апреля на 15.00 в официальной группе министерства образования и науки Мурманской области в соцсетях. Предварительная регистрация не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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