2020-04-20T17:48:02+03:00
Общество

В Мурманске до конца мая приведут в порядок четыре железнодорожных переезда

А еще один должно привести в порядок воинская часть
Елена МОЛОДЦОВА
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Ездить через железнодорожные переезды в Мурманске станет комфортнее.Ездить через железнодорожные переезды в Мурманске станет комфортнее.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Согласитесь, что ситуация с дорогами в столице Заполярья хоть и далека от идеала, но и не критична. Правда, этого нельзя сказать о железнодорожных переездах – некоторые из них словно после бомбежки и серьезно затрудняют движение.

Но скоро мучениям автомобилистов придет конец. В Мурманске с 11 по 31 мая приведут в порядок сразу четыре железнодорожных переезда.

- Дефекты обнаружены на пяти железнодорожных переездах: двух на улице Подгорной, а также на одном на улице Александра Невского, Промышленной и Лобова. Если с собственниками четырех объектов удалось найти общей язык, и они обещали привести их в порядок, то пятый, что на улице Александра Невского, находится в ведении воинской части, с командованием которой никак не удается достигнуть договоренности, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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