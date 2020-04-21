2020-04-20T23:42:34+03:00
Общество

Мурманская область – на дне рейтинга по числу долгожителей

В Заполярье живет всего 11 человек старше ста лет
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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В низах рейтинга также оказалась Республика Алтай и Ненецкий автономный округ.В низах рейтинга также оказалась Республика Алтай и Ненецкий автономный округ.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Кольский край часто оказывается в лидерах самых разных рейтингов. Например, зарплаты в Заполярье вошли в пятерку самых больших среди российских регионов. А Интернет в Мурманской области признали одним из самым быстрых. Еще регион периодически попадает в топы с самыми живописными местами. В общем, заслуг хватает, но все рейтинги возглавить не получится. Так, Мурманская область находится в самых низах по числу долгожителей. Северян, живущих больше века, можно практически сосчитать по пальцам.

- На начало этого года больше всего россиян в возрасте 100 лет и старше проживали в Москве (7,7 тысяч человек) и Санкт-Петербурге (3,5 тысяч человек), в Астраханской (752) и Московской (689) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек). Меньше всего долгожителей — в Магаданской области (6 человек), Ненецком автономном округе (8), Республике Алтай (9) и Мурманской области (11 человек), - сообщает издание «RT».

Вообще, за десять лет число жителей России в возрасте 100 лет и старше увеличилось почти в три раза — в 2010 году их было 7,6 тысяч, а сейчас живет 22,6 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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