В Умбу выпустили 561 тысячу мальков атлантического лосося

20 Апр 2020 2020-04-20T14:34:43+03:00

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В Заполярье огромное количество маленьких рыбешек атлантического лосося отпустили в свободное плавание. Делалось это в рамках госзадания по искусственному воспроизводству рыбы.

- Умбским рыбоводным заводом, Кандалакшским экспериментальным лососевым заводом и Княжегубским рыбоводным заводом с 1 апреля по 10 апреля было выпущено 561 тысяч мальков атлантического лосося (семги) в реку Умбу, которая впадает в Белое море. Средний вес молоди составил два грамма, что в два раза больше плановой навески годовиков - сообщили в мурманском филиале "Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов".

При выпуске присутствовали представители Североморского управления Росрыболовства и ветеринары Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Мальков лосося отправили в порожистые участки Умбы под лед с использованием автотранспорта и снегоходной техники.

Напомним: губернатор Мурманской области объяснил, почему запретил морскую рыбалку во время пандемии. Андрей Чибис рассказал, насколько вероятно, что выход в море разрешат.

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