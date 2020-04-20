2020-04-20T12:44:33+03:00
Общество

В Никеле собираются установить флюгер на крыше известного дома

В качестве варианта макушки предлагается фигура северного оленя или глобус
Наталья ЛОБАНОВА
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Выбор флюгера остается за никельчанами. Фото: vk.com/eduard.zatonaВыбор флюгера остается за никельчанами. Фото: vk.com/eduard.zatona
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В знаменитом в Никеле "доме с башенкой" продолжается капитальный ремонт. Здание №6/1 на проспекте Гвардейском - одна из визитных карточек поселка. Сейчас там заканчивают ремонтировать крышу, а с наступлением теплой погоды рабочие приступят к фасаду.

Но чего-то на шпиле известного домика явно не хватает... например, флюгера. Его предложил установить глава администрации Печенского района Эдуард Затона.

- С помощью флюгера можно будет определять направление ветра. К тому же, такая деталь украсит здание. Хочу услышать мнение никельчан - какое изображение вы бы хотели видеть на флюгере? В качестве варианта предлагаю изобразить нашего северного оленя, - отметил в соцсетях Эдуард Затона.

Мнения северян разделились. Кто-то из местных жителей хочет, чтобы на макушке дома красовался не олень, а глобус, как это было раньше. А другие не против рогатого животного. В любом случае, придется прийти к консенсусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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